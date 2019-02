विज्ञापन

J&K: Pictures of craters formed from Pakistani bombs dropped near Indian Army post in Rajouri sector. Pic courtesy: Army sources) pic.twitter.com/bAqG1YW3AO — ANI (@ANI) February 27, 2019

Airports in Leh, Jammu, Srinagar and Pathankot in high alert. Airspace suspended due to security reason. Many commercial flights on hold. pic.twitter.com/p7T3nw9ObN — ANI (@ANI) February 27, 2019

पाकिस्तानी जेट को भारतीय विमानों ने खदेड़ा

Pakistan Air Force jets violated Indian airspace in Rajouri sector, dropped bombs near Indian army force. No reports of casualties yet. pic.twitter.com/rtyhhBGMGs — ANI (@ANI) February 27, 2019

जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान के विमान घुस आए और पुंछ और राजौरी के इलाके में बम भी गिराए। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को खदेड़ डाला। इस दौरान नौशेरा के वाम गैली में पाकिस्तान के एफ-16 विमान को भारत ने मार गिराया।एएनआई के अनुसार, यह विमान भारतीय सीमा में तीन किलोमीटर तक घुसपैठ कर चुका था, जिसे भारत ने मार गिराया। एक पैराशूट भी नीचे गिरता हुआ दिखा, हालांकि पायलट की स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाई है।पीटीआई के अनुसार, भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इधर, सुरक्षा को देखते हुए जम्मू, श्रीनगर, लेह और पठानकोट एयरपोर्ट पर हाइ अलर्ट कर दिया गया है। वहीं, जम्मू कश्मीर के तीनों एयरपोर्ट जम्मू, श्रीनगर और लेह से सभी उड़ाने रद्द कर दी गई हैं। भारत की ओर से अबतक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।नौशेरा एलओसी से जुड़ा हुआ इलाका है। पाकिस्तानी वायु सेना के विमान राजौरी में दाखिल हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय वायु सेना की ओर से उन्हें खदेड़ दिया गया है। पुलवामा हमले के बाद मंगलवार तड़के भारत की ओर से हुई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने बौखलाते हुए यह कदम उठाया है।समाचार एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तानी जेट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया लेकिन भारतीय विमानों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह नौशेरा सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र में जेट घुसे लेकिन उन्हें भारतीय विमानों ने तत्काल उन्हें वापस खदेड़ दिया।