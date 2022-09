NSE Scam : पूर्व सीईओ रवि नारायण दो दिन ईडी की हिरासत में, मनी लॉन्ड्रिंग व फोन टैपिंग में किए गए गिरफ्तार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण को दो दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था।

Delhi's Rouse Avenue Court sends former NSE CEO Ravi Narain to two-day remand in money-laundering case. He was arrested by ED yesterday, Sept 6 in connection with a money laundering case related to the alleged illegal phone-tapping of the exchange’s employees. pic.twitter.com/yyCkYjL1TZ