Maharashtra: औरंगजेब-लाउडस्पीकर छपे केक से राज ठाकरे ने मनाया जन्मदिन; तुलजा भवानी मंदिर में चढ़ावे की गिनती

महाराष्ट्र में इन दिनों औरंगजेब को लेकर विवाद चल रहा है। इसके साथ ही लाउडस्पीकर पर राजनीति तो काफी पुरानी है ही। इन्हीं विवादों के बीच मनसे प्रमुख ने बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, जो खासा चर्चित रहा। चर्चा का विषय था केक। यह केक दूसरे केकों से काफी अलग था। दरअसल, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने केक पर औरंगजेब और लाउडस्पीकर छपवाया था।

#WATCH | Maharashtra | A cake, depicting Aurangzeb on one side and a loudspeaker on the other, was cut at the residence of MNS chief Raj Thackeray in Mumbai, on his birthday today.