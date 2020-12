कृषि कानूनों के समर्थन में 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को सौंपा ज्ञापन

नए कृषि कानूनों के समर्थन में आल इंडिया किसान समन्वय समिति से संबद्ध विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को सोमवार को एक ज्ञापन सौंपा। ये संगठन उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा आदि राज्यों से हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज अपने 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है।

Memorandum submitted by 10 organisations from various states like Uttar Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Bihar and Haryana, associated with All India Kisan Coordination Committee, to Union Agriculture Minister, to extend their support the three farm laws pic.twitter.com/kGzgj4PrSO