कोलकाता भगदड़ की होगी न्यायिक जांच: रिटायर जज करेंगे आयोग की अगुवाई, कैमरों की फुटेज क्यों खंगाल रही पुलिस?

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच आयोग बनाने का निर्देश दिया है। आयोग की अगुवाई हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी। वहीं, कोलकाता पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसने कथित तौर पर पंडाल का एक हिस्सा गिरने की अफवाह फैलाई थी।

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