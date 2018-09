Police is investigating the matter, a detailed investigation will be done, our main focus right now is rescue and relief operations: West Bengal CM Mamata Banerjee on Majerhat bridge collapses in South Kolkata pic.twitter.com/DFmqpF61dt — ANI (@ANI) September 4, 2018

More visuals from the spot where part of Majerhat bridge in South Kolkata has collapsed. #WestBengal pic.twitter.com/Jg75o9qFzI — ANI (@ANI) September 4, 2018

Traffic update:-

DH Road towards Majherhat Bridge is closed to traffic from NR Avenue. Necessary diversions are on. — DCP Traffic Kolkata (@KPTrafficDept) September 4, 2018

दक्षिण कोलकाता के तारातला इलाके में माझेरहाट पुल गिरने से कई लोगों के घायल होने की आशंका है। मरने वालों की सूचना अभी सामने नहीं आई है लेकिन जिस तरह से घटना की वीभत्सता दिखाई दे रही है, इसमें 35 लोगों से ज्यादा के दबे होने की आशंका है, वहीं खबर है कि 9 लोगों को बचाने के बाद सीएमआरआई अस्पताल ले जाया गया है। जिसमें 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षतिग्रस्त पुल के नीचे कई गाड़ियां भी दबी हैं। इस हादसे में दबे लोगों को बचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि ये 60 साल पुराना पुल था। इस पुल के नीचे ही रेलवे ट्रैक है।वहीं रेलवे की तरफ से एक आधिकारिक जानकारी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इस हादसे में किसी रेलवे कर्मचारी/यात्रियों के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी रंजन महापात्रा ने दी है। जबकि 5 गाड़ियां और एक मिनि बस इस दुर्घटना के चपेट में आईं हैं। बता दें कि इस दुर्घटना के चलते कई हवाई यात्राएं भी स्थगित करनी पड़ी हैं। जिसके चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहते हुए भी आज दुर्घटनाग्रस्त इलाके पर नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए उन्होंने खुद कल यहां का दौरा करने की बात कही है।वहीं इस घटना पर स्थानीय लोगों के मुताबिक 8-10 लोगों के पुल के नीचे फंसे होने की आशंका है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपदा प्रबंधन के साथ बातचीत की है। राहत-बचाव के काम में तेजी की पूरी कोशिश की जा रही है। शुरू में स्थानीय लोग भी इस बचाव कार्य में अपनी भूमिका निभाते दिखे जिसके चलते कुछ जान-माल बचाया गया।