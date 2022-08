Mahua Moitra: संसद में महंगाई पर चर्चा के बीच महुआ मोइत्रा छिपानें लगीं अपना बैग! वीडियो वायरल

मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है। दरअसल, लोकसभा में महंगाई पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान टीएमसी सांसद अपना बैग उठाकर नीचे रखती हैं। उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि महुआ का बैग 1.5 लाख रुपये का था। इसी कारण वह अपना बैग छिपा रहीं थीं। लोग इस बैग को लुई वीटन ब्रांड का बता रहे हैं।

The term ‘mehengai’ was the cue to slip down the Louis Vuitton. I feel so sorryy for Mahua fans. 🤐🤦🏻♀️ Choosing this woman as your face of “freedom of speech (read:hypocrisy) & all that woke crapdom”?

No need to dig up on anything. Your actions & lives are a meme. #MahuaMoitra https://t.co/2EEmfiuMXQ