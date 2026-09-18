केरल: शिक्षक समेत चार लोग गिरफ्तार, एमडीएमए और गांजा बेचने का आरोप; छात्रों तक भी पहुंचा रहा था नशा?

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केरल के मलप्पुरम में पुलिस ने एक कॉलेज शिक्षक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर नशीले और अन्य मादक पदार्थ बेचने का आरोप है। इनमें एमडीएमए भी शामिल है।