{"_id":"6270bfb3493205196a761c42","slug":"maharashtra-mumbai-police-did-not-arrest-raj-thackeray-sangli-court-had-given-order-on-6-april","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र : राज ठाकरे का खौफ? सांगली कोर्ट के आदेश पर भी नहीं कर सकी मुंबई पुलिस गिरफ्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एएनआई, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 03 May 2022 11:07 AM IST