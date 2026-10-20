महाराष्ट्र: सूखे ने छीनी कमाई, बेटी की मेडिकल फीस भी नहीं हुई माफ; लातूर के बेबस किसान ने वीडियो बना दी जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, क्षीरसागर ने अपनी छोटी सी जमीन पर सोयाबीन की खेती की थी और अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन, लंबे समय तक बारिश न होने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई। उनकी एक बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। हालांकि सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के बच्चों की फीस में छूट देने की घोषणा की थी, लेकिन आवेदन करने के बावजूद उनकी बेटी की फीस माफ नहीं की गई।लिंबगांव पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बोधनकर ने बताया कि फसल बर्बाद होने, कर्ज के बोझ और बेटी की पढ़ाई के खर्च के कारण वह काफी परेशान थे। उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर क्षीरसागर अपने खेत पर गए, वहां अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद उनके रिश्तेदारों और पुलिस ने उन्हें खोजना शुरू किया। अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो वे खेत में फांसी के फंदे से लटके मिले। वीडियो में, क्षीरसागर ने जिला कलेक्टर से भावुक अपील की। उन्होंने पूछा कि उन्हें किसी भी कर्ज माफी योजना का लाभ क्यों नहीं मिला और आवेदन करने के बावजूद उनकी बेटी के मेडिकल कॉलेज की फीस क्यों माफ नहीं की गई।