कोलकाता भगदड़: मां ने बेटे के सामने तोड़ा दम, खुद भीड़ में फंसा रहा युवक; प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

कोलकाता के चोरबागान में मची भगदड़ के कारण 17 लोगों की मौत हो गई। 25 लोग इस दर्दनाक हादसे में घायल भी हुए हैं। शारदीय नवरात्रि के उमंग और त्योहार के सातवें दिन दुर्गा पूजा के उत्सव में मां के साथ दर्शन करने निकले सोनू पाल ने कभी नहीं सोचा था कि शाम उनकी जिंदगी का सबसे भयावह मंजर बन जाएगी। उत्तर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम बारिश के बीच उमड़ी भीड़ में सोनू की मां की दबकर मौत हो गई। सोनू खुद भी भीड़ के नीचे दब गए थे। किसी तरह संभलकर मां तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

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