{"_id":"627ebf39b21da1186961e8a7","slug":"kirit-somaiya-said-central-agencies-will-start-investigation-against-aditya-thackeray-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: किरीट सोमैया बोले- आदित्य ठाकरे के खिलाफ जल्द जांच शुरू करेगी केंद्रीय एजेंसियां","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 14 May 2022 01:57 AM IST