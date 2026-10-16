'भोग से बर्बाद हो जाती है दशकों की मेहनत': विजय माल्या को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; क्या कहा?

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लेकर एक बेहद सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा, किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमोटर विजय माल्या की तड़क-भड़क वाली जीवनशैली भोग-विलाश और उनका अहंकार ही बैंकों का कर्ज चुकाने में सबसे बड़ी रुकावट है।