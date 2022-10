Karnataka : पूर्व डिप्टी सीएम परमेश्वर को सीएम नहीं बन पाने का अफसोस, भाजपा नेता ने ये क्या कह डाला

कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लकर सरगर्मी तेज होने लगी है। इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व डिप्टी सीएम डॉ. जी. परमेश्वर ने पिछले चुनाव में हार व सीएम नहीं पाने पर अफसोस जताया है। उधर, सत्तारूढ़ भाजपा के विधान पार्षद चिदानंद गौड़ा ने उनके समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग की है।

Tumkur, Karnataka | Our community should also be included in the OBC list at the centre, If Kumaranna (HD Kumaraswamy) is the next Chief Minister, I am the first person to be happy: BJP MLC Chidananda Gowda pic.twitter.com/JZehWKCHzh