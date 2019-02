फारेंसिक व बम विश्लेषक दल मौके पर पहुंच गये हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमले के केन्द्र में रही बस बल की 76वीं बटालियन की थी और उसमें 39 कर्मी सवार थे। कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक (अभियान) जुल्फीकार हसन ने इसे वाहन से किया गया हमला करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले की जांच अपने हाथ में ली है।

Sources: Tomorrow morning a 12 member team of NIA will go to the blast site. An IG rank officer of the NIA will lead the team. #PulwamaAttack https://t.co/f89x7hDU4Q — ANI (@ANI) February 14, 2019

Union I&B Ministry issues advisory for television channels in wake of #PulwamaAttack pic.twitter.com/rvDvpfeLmZ — ANI (@ANI) February 14, 2019

Home Minister Rajnath Singh meets Special DIB, talks to IB Director and NSA Ajit Doval #PulwamaAttack https://t.co/3iSQ3UQumE — ANI (@ANI) February 14, 2019

Prime Minister Narendra Modi speaks to National Security Advisor Ajit Doval over #PulwamaAttack pic.twitter.com/uxpI0eUgig — ANI (@ANI) February 14, 2019

PM Modi: Spoke to Home Minister Rajnath Singh Ji and other top officials regarding the situation in the wake of the attack in Pulwama. https://t.co/qLtujgNosD — ANI (@ANI) February 14, 2019

PM: Attack on CRPF personnel in Pulwama is despicable. I strongly condemn this dastardly attack. Sacrifices of our brave security personnel shall not go in vain. The entire nation stands shoulder to shoulder with the families of the brave martyrs. May the injured recover quickly. pic.twitter.com/iKRDTbD4Vz — ANI (@ANI) February 14, 2019

-शुक्रवार सुबह एनआईए की 12 सदस्यीय टीम जम्मू कश्मीर पहुंचेगी।-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी जारी की।-राजनाथ सिंह शुक्रवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत की और सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों के घातक हमले के बाद की राज्य की स्थिति का जायजा लिया । अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बिहार में शुक्रवार का अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। वह जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्री ने राज्यपाल से बाचतीत की जिन्होंने उन्हें राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। सिंह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक आर आर भटनागर से भी बातचीत की और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। गृह मंत्रालय स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।-राजनाथ ने स्पेशल डीआईबी, आईबी डायरेक्टर और एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की।-पीएम नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल से बात की।-पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह और अधिकारियों से बात की।-पीएम मोदी ने जताया शहीदों की मौत पर शोक।