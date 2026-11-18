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जनवरी से अगस्त के बीच करीब 12 लाख भारतीयों ने अमेरिका की यात्रा की। यह पिछले साल की समान अवधि से 26 फीसदी कम है। भारतीयों के लिए अमेरिका चौथा सबसे बड़ा विदेशी यात्रा ठिकाना है। महंगे टिकट, बढ़ता खर्च और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी परेशानियां इसकी प्रमुख वजह हैं। वहीं, यूएई जाने वाले भारतीयों की संख्या 18 फीसदी घटकर करीब 46 लाख रह गई। हालांकि, यह अब भी भारतीयों का सबसे बड़ा विदेशी यात्रा ठिकाना है। कतर, ओमान और कुवैत भी शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। इन तीनों की कुल हिस्सेदारी करीब 9 फीसदी रही। पश्चिम एशिया में तनाव का असर इस क्षेत्र की उड़ानों और पर्यटन पर पड़ा है। खाड़ी देशों में तनाव और महंगाई के कारण 2026 में विदेशी यात्राएं 10 से 12 फीसदी तक घट सकती हैं। हालांकि, उड़ानों का संचालन सामान्य होने पर मांग में सुधार की उम्मीद है। थाईलैंड भारतीयों का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी यात्रा ठिकाना है। कुल यात्राओं में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 7.2 फीसदी हो गई है। जैन के मुताबिक, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, जापान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों की लोकप्रियता भी बढ़ रही है।कोरोना महामारी के बाद भारतीयों की विदेश यात्राओं में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2021 में 85 लाख यात्राएं हुईं। 2022 में यह संख्या 2.16 करोड़, 2023 में 2.80 करोड़, 2024 में 3.10 करोड़ और 2025 में 3.27 करोड़ पहुंच गई। 2022 में इसमें 152 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। मौजूदा रुझान के आधार पर 2026 में कोरोना महामारी के बाद पहली बार पूरे साल की विदेशी यात्राएं पिछले वर्ष से कम रह सकती हैं। हालांकि, अंतिम चार महीनों के आंकड़े आने बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीयों से विदेश के बजाय देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देने की अपील कर चुके हैं।विदेश यात्राओं में कमी का असर विमानन कंपनियों पर भी पड़ा है। जनवरी से जून 2026 के बीच भारत से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या 5.2 फीसदी घटकर 3.62 करोड़ रह गई। भारतीय एयरलाइंस के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 18 फीसदी की गिरावट आई, जबकि विदेशी कंपनियों के यात्रियों की संख्या करीब 6 फीसदी बढ़ी। एअर इंडिया समूह के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 26.5 फीसदी और इंडिगो की 9 फीसदी घटी। विमान ईंधन की बढ़ती कीमतें, रुपये की कमजोरी और उड़ानों के संचालन से जुड़ी चुनौतियां इसकी प्रमुख वजह हैं। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध के कारण भारतीय कंपनियों को यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने के लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इससे ईंधन की खपत और परिचालन खर्च बढ़ रहा है। इसका असर हवाई किराये पर भी पड़ सकता है।मार्च से मई 2026 के बीच विदेशी यात्राओं में औसतन 19 फीसदी की गिरावट आई थी। जून से अगस्त के दौरान यह घटकर 4.5 फीसदी रह गई। इससे यात्रा मांग में सुधार के संकेत मिले हैं। आगे की स्थिति हवाई किराये, कच्चे तेल की कीमतों, रुपये की चाल और पश्चिम एशिया के हालात पर निर्भर करेगी।वीडेक का अनुमान है कि 2030 तक भारत से सालाना विदेशी यात्राओं की संख्या पांच करोड़ पहुंच सकती है। 2025 में यह आंकड़ा करीब 3.3 करोड़ था। वीरेंद्र जैन के मुताबिक, भारतीयों की बढ़ती आय, बेहतर हवाई संपर्क और विदेश घूमने की बढ़ती इच्छा से यह लक्ष्य हासिल हो सकता है।