Covid Update: तीन माह में सबसे कम नए कोरोना केस मिले, जानिए देश में महामारी की स्थिति

देश में आज 4417 नए कोरोना संक्रमित मिले। ये पिछले तीन माह में एक दिन में मिले संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। देश की दैनिक संक्रमण दर भी तेजी से घटकर 1.20 फीसदी रह गई।

#COVID19 | India reports 4,417 fresh cases and 6,032 recoveries in the last 24 hours.