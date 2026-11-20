Arrived in Arunachal Pradesh for a three-day visit. Tomorrow is a big day for the state, as the Arunachal Pradesh Police will be conferred with the prestigious President’s Colour in recognition of its dedicated service to the people and the nation. On the following day, will address the Cooperative Conference and inaugurate the campus of the NDRF. विज्ञापन November 20, 2026

सुबह 10 बजे: बंदरदेवा, ईटानगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के परेड ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के ‘राष्ट्रपति निशान’ प्रस्तुति समारोह में शामिल होंगे।

बंदरदेवा, ईटानगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के परेड ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के ‘राष्ट्रपति निशान’ प्रस्तुति समारोह में शामिल होंगे। विज्ञापन विज्ञापन इसके बाद बड़ा खाना में भाग लेंगे।

दोपहर 2:30 बजे: लोक भवन, ईटानगर में राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

लोक भवन, ईटानगर में राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम 3:30 बजे: गृह मंत्रालय और राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न मामलों पर समीक्षा बैठक करेंगे।

अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विजन डॉक्यूमेंट 2047 का अनावरण करेंगे।

सहकारिता पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे।

सुबह 10:30 बजे: डोरजी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर, ईटानगर में सरस मेले का उद्घाटन करेंगे।

डोरजी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर, ईटानगर में सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:45 बजे: होलोंगी, ईटानगर में एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के परिसर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।

गृह मंत्री अमित शाह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विकास, सुरक्षा और अन्य प्रमुख चिंताओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा राज्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की समस्याओं पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। कानून और व्यवस्था भी चर्चा का एक प्रमुख बिंदु होगा। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सीमा सुरक्षा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर भी चिंताएं हैं।