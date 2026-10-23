राहुल गांधी के समर्थन में उतरे शशि थरूर: पीएम के 'फेल पोडक्ट' वाले बयान पर पलटवार; भाजपा को क्या नसीहत दी?

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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में लोगों, खासकर युवा मतदाताओं में नया उत्साह जगाया है। उन्होंने कहा कि अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए इस बात पर ध्यान देने का समय आ गया है कि लोग उससे क्यों दूर हो रहे हैं।