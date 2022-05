{"_id":"6270bd4afb4720085f609f64","slug":"gujarat-train-accident-two-passengers-killed-after-going-to-board-the-moving-train","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुजरात: रेल हादसे में दो की मौत, चलती ट्रेन में सवार होने जा रहे थे दोनों यात्री ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 03 May 2022 10:57 AM IST