{"_id":"626f5a696be71e191e3de428","slug":"gujarat-road-accident-news-bus-and-van-collide-four-killed-two-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुजरात में बड़ा हादसा: बस और वैन में जोरदार टक्कर, चार की मौत; दो घायल ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजकोट Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 02 May 2022 09:43 AM IST