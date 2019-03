कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। राहुल ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत चेन्नई के स्टेला मेरी गर्ल्स कॉलेज से की जहां उन्होंने छात्राओं के सवालों के जवाब दिए।

जब एक छात्रा ने सवाल करते हुए उन्हें 'सर' कहा तो राहुल का तपाक से उत्तर आया कि उन्हें 'सर' न कहकर 'राहुल' ही बुलाया जाए। वो इससे सहज महसूस करते हैं। जिसके बाद छात्रा ने उनसे भारत में शोध और शिक्षा से जुड़ा सवाल पूछा और इस दौरान दो बार उन्हें 'राहुल' कहकर संबोधित किया।राहुल ने कहा कि भारत में अच्छे निजी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ बुनियादी स्तर पर मजबूत सरकारी संस्थानों की भी उतनी ही अहमियत है।एक छात्रा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया, तो राहुल असहज हुए। फिर कहा कि सरकार को पूरा अधिकार है, जांच का। एजेंसी को पूछताछ करने का अधिकार है, करे। कानून सबके लिए बराबर है। उसी तरह राफेल विमान सौदे की भी जांच हो। प्रधानमंत्री से भी पूछताछ हो।इसी के साथ कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के औपचारिक चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई है। चुनावी रैली में राहुल गांधी के अलावा डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, एडीएमके प्रमुख वाइको और वामदल के नेता भी होंगे। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष केएस अलागिरी के मुताबिक यह जनसभा ऐतिहासिक होगी।

राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य में चुनावी तैयारियों की जानकारी देंगे। वहीं करीब 3 बजकर 45 मिनट पर वो कन्याकुमारी के क्रिश्चियन कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।



