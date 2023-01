Goa: गोवा के मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट, परंपरागत रूप से हुआ स्वागत

गोवा के मोपा में नवनिर्मित मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को पहली फ्लाइट उतरी। इंडिगो की इस फ्लाइट से हैदराबाद से गोवा पहुंचे यात्रियों का गाजे बाजे व फूलों से स्वागत किया गया।

#WATCH | Goa: Passengers received a warm welcome at Mopa's Manohar International Airport as flight operations began today pic.twitter.com/8hVfkDpE2n