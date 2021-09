क्वाड बैठक 24 सितंबर को: पीएम मोदी लेंगे हिस्सा, बाइडन से मुलाकात करेंगे, यूएन महासभा में भाषण भी देंगे

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड बैठक में शामिल होंगे। वॉशिंगटन प्रवास के दौरान ही वे अमेरिकी राष्ट्र्रपति जो बाइडन से पहली रूबरू मुलाकात करेंगे। 25 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 वें सत्र को संबोधित करेंगे।

PM will participate in the first in-person Quad leaders' summit in Washington on Sept 24th. On Sept 25, he will address the UN general debate of the UN General Assembly at its 76th session. While PM is in Washington, he will also have a bilateral meeting with President Biden: MEA pic.twitter.com/dwhKzpSREu