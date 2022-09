Fake Jobs: थाईलैंड में नौकरी के नाम पर ठगे जा रहे भारतीय युवा, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने थाईलैंड में आईटी सेक्टर की आकर्षक नौकरियां देने के बहाने भारतीय युवाओं को ठगने वाले फर्जी प्रस्तावों के बारे एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से और दुबई और भारत स्थित एजेंटों द्वारा थाईलैंड में नौकरियों के लुभावने ऑफर देकर आईटी सेक्टर से जुड़े भारतीय युवाओं को ठगा जा रहा है।

Ministry of External Affairs advises Indian nationals not to get entrapped in fake job offers being floated through social media platforms or other sources. @MEAIndia pic.twitter.com/KXz9J5WKJR