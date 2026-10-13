एक्सप्लेनर: थिएटर की शांति से राजनीति के शोर तक, जेएनयू की लड़की कैसे बनी युवा और वामपंथी आंदोलन का नया चेहरा?

थिएटर से छात्र राजनीति तक का सफर

नेहा बोरा अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने थिएटर ग्रुप जॉइन किया था। उनके मुताबिक, जब शिक्षा से संतुष्टि नहीं मिलती, तो इंसान दूसरी जगहों पर उसे तलाशने लगता है। थिएटर उन्हें ऐसी जगह लगा, जहां रचनात्मक लोग एक-दूसरे से बातचीत करते थे, एक-दूसरे को समझते थे और अपनी बात खुलकर रखते थे।



नेहा के मुताबिक, थिएटर ने उन्हें अलग-अलग तरह के लोगों और उनके नजरिए को समझने का मौका दिया। उन्होंने बताया कि किसी ऐसे किरदार को निभाना भी थिएटर का हिस्सा है, जिससे वास्तविक जीवन में आपकी असहमति हो सकती है। ऐसे किरदार को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है और उसके विचारों के पीछे क्या परिस्थितियां हैं।

सीएए विरोधी आंदोलन से क्या सीखा?

नेहा ने अपने एक इंटरव्यू में 2019-20 के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी आंदोलन का भी जिक्र किया। वह बताती हैं कि इस आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने से छोटे युवाओं को विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करते देखा। छात्र अपने क्लासरूम और विभागों से बाहर निकलकर आंदोलन में शामिल हो रहे थे।



नेहा के मुताबिक, युवा ऐसे काम कर रहे थे और ऐसी संभावनाएं बना रहे थे, जिनके बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था। वह मानती हैं कि लोगों को सड़कों पर उतरने का साहस उम्मीद से मिलता है। उनके मुताबिक, लोगों को भरोसा होता है कि वे सख्त शासन का विरोध करने के साथ उसे चुनौती भी दे सकते हैं। जिस तरह डर फैलता है, उसी तरह उम्मीद भी फैलती है और लोगों को संघर्ष करने की ताकत देती है।