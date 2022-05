{"_id":"628f1640866b987ec30a64ef","slug":"ed-has-filed-a-chargesheet-against-karnataka-congress-president-dk-shivakumar","type":"story","status":"publish","title_hn":"ED Action on DK Shivakumar: ईडी की बड़ी कार्रवाई, कनार्टक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ चार्जशीट की दायर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 26 May 2022 11:25 AM IST