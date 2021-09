भारत की चीन को दो टूक: सीमा पर शांति के बिना मजबूत नहीं हो सकते आपसी रिश्ते 

भारत ने एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर चीन को खरी-खरी सुनाई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हमने चीन से साफ कह दिया है कि आपसी रिश्ते मजबूत करने के लिए सीमा पर शांति होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत-चीन रिश्ते तीन चीजों पर आधारित हैं- आपसी सम्मान, एक-दूसरे के लिए संवेदनशीलता और आपसी हित।

We've made it clear to Chinese side that peace & tranquility in border areas is essential for the development of our relationship. Development of India-China relationship can only be based on ‘three mutuals’-mutual respect, mutual sensitivity & mutual interests: Foreign Secretary pic.twitter.com/TU297eUiPp