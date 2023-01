Air India: विमान में महिला पर पेशाब करने वाले को तलाश रही दिल्ली पुलिस, मुंबई में घर पर नहीं है आरोपी

एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी की दिल्ली पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। उसे दबोचने के लिए टीमें गठित की गई हैं। एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी है। नियमानुसार वह इतनी ही अधिकतम सजा ऐसे यात्री को दे सकती है।

The accused is a resident of Mumbai's Mira Road area. He is currently not present in Mumbai. Delhi Police can give notice to all the cabin crew members who were present on the flight at the time of the incident and call them for a statement: Police Sources