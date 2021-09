{"_id":"614c6a1d8ebc3efacc74e5ed","slug":"defence-ministry-promulgates-framework-in-utilisation-of-all-types-of-simulators","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u093e\u0932\u092f: \u0938\u093f\u092e\u0941\u0932\u0947\u091f\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0940 \u0928\u0908 \u0928\u0940\u0924\u093f \u091c\u093e\u0930\u0940, \u0924\u0940\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947\u0928\u093e \u091f\u094d\u0930\u0947\u0928\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

रक्षा मंत्रालय: सिमुलेटर्स के उपयोग की नई नीति जारी, तीनों सेना ट्रेनिंग के लिए करती हैं इस्तेमाल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 23 Sep 2021 05:20 PM IST

सार framework for utilisation of all types of simulators in army : रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं द्वारा ट्रेनिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले सिमुलेटर्स की नई नीति जारी कर दी है।





विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

देश की तीनों सेवाओं और भारतीय तटरक्षक द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सिमुलेटर को लेकर नई नीति जारी की है। इसमें सिमुलेटर्स की स्वदेशी डिजाइन व भारतीय कंपनियों द्वारा उनके मेंटेनेंस पर जोर दिया गया है। नई नीति सिमुलेटरों के उपयोग और खरीद पर लागू होगी।

बता दें, तीनों सेना अपने कार्मिकों को ट्रेनिंग के लिए कई तरह के सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करती है। इनके जरिए जवानों को विभिन्न सैन्य प्रणालियों, प्लेटफार्म्स, लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों व हेलिकॉप्टरों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सिमुलेटर के इस्तेमाल संबंधी नई नीति सैन्य बलों द्वारा भविष्य में उपयोग किए जाने वाले और खरीदे जाने वाले सभी प्रकार के सिमुलेटरों पर लागू होगी। इसके जरिए प्रशिक्षण पर खर्च को कम करते हुए और उपकरणों सुरक्षित रखते हुए सिमुलेशन तकनीक के इस्तेमाल के तरीके अपनाए जाएंगे।