President Row: 'पखंडियों से नहीं, राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा', अधीर रंजन ने भाजपा पर लगाया यह आरोप

कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज है। इसी बीच, गुरुवार को एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपने बयान के लिए वे राष्ट्रपति मुर्मू से माफी मांग लेंगे, लेकिन इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने भाजपा पर इस मुद्दे पर 'राई से पहाड़' बनाने का भी आरोप लगाया।

#WATCH | "Rashtrapatni" row | ...I accepted my mistake...What do they say about Sonia Gandhi during polls? About Shashi Tharoor's wife? About Renuka Chowdhury? I sought time from President, might get appointment the day after tomorrow, I'll speak with her personally: AR Chowdhury pic.twitter.com/7W1PAw5JzG