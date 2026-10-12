राजनीति: सीजेआई के बयान पर कांग्रेस केरल का विवादित ट्वीट, लिखा- कानून-व्यवस्था आपका काम नहीं तो इस्तीफा दीजिए

दिल्ली में प्रदर्शनों और उनसे जुड़ी पाबंदियों को लेकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बयान पर कांग्रेस केरल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवादित टिप्पणी की। पार्टी ने एक पोस्ट साझा करते हुए सीजेआई पर तंज कसा और कहा कि अगर कानून-व्यवस्था उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आती, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस केरल ने यह विवादित टिप्पणी पीटीआई के एक न्यूज अलर्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए की। इस अलर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के हवाले से कहा गया था कि कानून-व्यवस्था का मामला उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

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कांग्रेस केरल ने अपने पोस्ट में लिखा "प्रिय सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपका कार्यक्षेत्र नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। हम आपका ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ लेंगे, जो इसे संभाल सके।"पीटीआई के न्यूज अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली में प्रदर्शनों और उनसे जुड़ी पाबंदियों पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि कानून-व्यवस्था का मामला उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता। इसी बयान का स्क्रीनशॉट साझा कर कांग्रेस केरल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी की टिप्पणी के बाद यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से मिलने की मांग को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार सुबह ही ठुकरा दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह के मुद्दों पर विपक्षी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता है, वह न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और कई मामले सुप्रीम कोर्ट में ही विचाराधीन हैं। उन्होंने आगे कहा, "मुझे कल एक पत्र मिला था, जिसमें मेरे साथ बैठक की मांग की गई थी। मैंने कल रात (रविवार को) ही इसका जवाब दे दिया और बताया कि मैं क्यों मिलने में असमर्थ रहूंगा।"