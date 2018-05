{"_id":"5aff985f4f1c1b5a798b4e72","slug":"cm-bs-yeddyurappa-floor-test-in-karnataka-assembly-today-live-updates","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0930\u094d\u0928\u093e\u091f\u0915 \u092c\u0939\u0941\u092e\u0924 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u0923 \u0932\u093e\u0907\u0935: \u092f\u0939\u093e\u0902 \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u092a\u0932-\u092a\u0932 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f\u094d\u0938","category":{"title":"India News","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924","slug":"india-news"}}

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विवादों का दौर बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शनिवार को शाम चार बजे विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है।



वहीं, ऐहतिहात के तौर पर बहुमत परीक्षण से पहले कर्नाटक के मंगलौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार आज होने वाले शक्ति परीक्षण के लिए हैदराबाद से कांग्रेस और जेडीएस विधायकों से भरी हुई बसें कर्नाटक पहुंच चुकी हैं। बता दें कि अभी बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए दो दिन बीते हैं।



लाइव अपडेट्सः



10ः30 AM: कर्नाटकः कांग्रेस विधायकों की बस होटल हिल्टन से विधानसभा के लिए रवाना।



10ः25 AM: कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के नेता कुमारस्वामी ने कहा, "हमारे पास आंकड़ा है, येदियुरप्पा बहुमत परीक्षण में हारेंगे।"



10ः08 AM : बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी विधायक बंगलूरू के शंग्रीला होटल में पहुंचे हैं। वह यहीं से विधानसभा में आज होने वाले बहुमत परीक्षण के लिए जाएंगे।



10ः06 AM : कर्नाटकः 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही।



10ः04 AM : कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बंगलूरू विधानसभा पहुंचे हैं।



09:40 AM : आज होने वाले बहुमत परीक्षण के मद्देनजर बंगलूरु विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।



09:33 AM : कांग्रेस के वकील वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। बता दें कि स्पीकर केजी बोपैया की नियुक्ति के संबंध में कांग्रेस-जेडी (एस) की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 10:30 सुनवाई करेगा।



09:20 AM : कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वह (लापता विधायक आनंद सिंह) शारीरिक रूप से वह हमारे साथ नहीं है लेकिन वह हमारे नेताओं के संपर्क में है। उन्हें आज विधानसभा में आना है। वह निश्चित रूप से हमारे लिए वोट देंगे। वह हमारे साथ हैं। वह वापस आएंगे।



09:10 AM : आज शाम 4 बजे विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण से पहले शंगरी-ला होटल में बीजेपी की बैठक चल रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी पहुंचे हैं। यहां येदियुरप्पा ने कहा मैं 100 फीसदी बहुमत साबित करने जा रहा हूं। इसके अलावा बैठक में कर्नाटक के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर समेत बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं।

09:06 AM : केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार बोले- कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन एक अपवित्र गठबंधन है। उन्हें अस्वीकार किया जाएगा, जनता उन्हें नकार देगी।



08ः58 AM : कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, "सरकार हमारी बनने जा रही है, भाजपा एक्पोज हो गई है। हमारे पास आंकड़े हैं।



08ः54 AM : शंग्रीला होटल में बीजेपी की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पहुंच रहे हैं।



08ः42 AM : कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले- विधायक हमारे पक्ष में हैं, हम सरकार बनाएंगे।



08ः38 AM : कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या नहीं है, बहुमत परीक्षण में हम ही जीतेंगे। बीजेपी बस अपना बहुमत साबित करना चाहती है और वह इसमें असफल होगी।





कांग्रेस-जद (एस) की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज 10:30 बजे होगी सुनवाई

उधर कर्नाटक के राज्यपाल ने विधानसभा में शनिवार को शक्ति परीक्षण कराने के लिए भाजपा के वरिष्ठ विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। विराजपेट से विधायक बोपैया सदन के स्पीकर रह चुके हैं। कांग्रेस-जद (एस) राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने खामियां बताकर याचिका लौटा दी। मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि खामियों को दुरुस्त किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि परंपरा के अनुसार सबसे अनुभवी विधायक को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इस कसौटी पर उसके विधायक आरवी देशपांडे खरे उतरते हैं।