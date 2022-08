CISF: कोलकाता में सीआईएसएफ जवान ने दो साथियों को गोली मारी, भारतीय संग्रहालय का मामला

कोलकाता स्थित इंडियन म्यूजियम में सीआईएसएफ जवान ने अपने दो सहयोगियों पर ताबड़तोड़ गोली चलाई। इस दौरान एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया है। जवान ने अपनी एके-47 से पार्क स्ट्रीट स्थित म्यूजियम के सीआईएसएफ बैरक में फायरिंग की। मौके पर पहुंची कोलकाता पुलिस ने आरोपी जवान को पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि जवान ने अपनी सर्विस राइफल से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल को गोली मारी थी। हमले में एएसआई की मौत हो गई।

#WATCH | Continuous firing by CISF Constable from his AK 47 in the Indian Museum CISF Barrack situated at Kolkata's Park Street. One died on spot, while another was injured. The constable who fired is still inside, Kolkata Police force deployed on spot pic.twitter.com/WqucNr0RJA