Cleanliness Survey: राज्यों में मध्य प्रदेश और शहरों में इंदौर ने मारी बाजी, जानें सर्वे में कौन-किस स्थान पर

केंद्र के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इसके बाद सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को राज्यों में पहला स्थान मिला है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान है।

