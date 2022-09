सीएम शिंदे ने पेश की मिसाल: सड़क पर धू-धूकर जलने लगी कार, मदद के लिए खुद रुके मुख्यमंत्री, देखें VIDEO

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मंगलवार सुबह एक लग्जरी कार में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि स्थानीय लोग उसके नजदीक जाने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। लोग आग बुझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काफिला भी गुजर रहा था। जैसे ही मुख्यमंत्री की नजर आग पर पड़ी वैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और मदद के लिए उतर गए। फिर शिंदे कार ड्राइवर के पास गए और उन्होंने नाम पूछा फिर कार के पास नहीं जाने की हिदायत दी और जाते-जाते मदद का भी आश्वासन दिया। वहीं कार को जलते देख ड्राइवर भावुक हो गया और सीएम शिंदे के सामने रोने लगा। वहीं दमकल विभाग को दोपहर 12.25 बजे आग लगने की सूचना मिली। दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया।

