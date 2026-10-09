उपचुनाव के नतीजों का इंतजार: असम के नगांव और बंगाल के रेजनीगर-नंदीग्राम में कड़ी सुरक्षा, मतगणना शुरू

असम और पश्चिम बंगाल में छह अक्तूबर को हुए उपचुनाव के बाद आज वोटों की गिनती हो रही है। असम की नगांव लोकसभा सीट और पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम तथा रेजीनगर विधानसभा सीटों के नतीजे आज सामने आएंगे। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के साथ-साथ प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के प्रवेश की व्यवस्था भी तय कर दी गई है।

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नगांव लोकसभा सीट के लिए मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में दर्ज मतों की गणना होगी। नगांव लोकसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए तीन स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर 14 टेबल लगाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के 18 से 22 दौर हो सकते हैं। इस वजह से अंतिम परिणाम आने में समय लग सकता है। मतगणना शुरू होने से पहले स्ट्रांग रूम खोले गए। इसके लिए सुबह करीब छह बजे ही निर्धारित प्रक्रिया शुरू हो गई। स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान अधिकृत प्रत्याशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई।छह अक्तूबर को नगांव लोकसभा क्षेत्र में हुए मतदान में मतदाताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। मतदान के बाद से ही विभिन्न राजनीतिक दल और प्रत्याशी नतीजों को लेकर अपने-अपने दावे कर रहे हैं। मतगणना के दौरान शुरुआती रुझानों के साथ तस्वीर साफ होने लगेगी।पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी सुबह आठ बजे से ही शुरू हुई। दोनों सीटों पर मतदान के दौरान राजनीतिक गतिविधियां और सुरक्षा व्यवस्था चर्चा में रही थीं। इसे देखते हुए मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर प्रवेश को नियंत्रित रखने के साथ अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने की व्यवस्था की गई है। केंद्रों के आसपास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भी तैयारी रखी है।नगांव लोकसभा के साथ नंदीग्राम और रेजीनगर के नतीजे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तीनों सीटों पर मुकाबले के परिणाम से संबंधित क्षेत्रों की राजनीतिक तस्वीर पर असर पड़ सकता है। मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्येक दौर के परिणाम जारी किए जाएंगे। मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों की कई दिनों से चली आ रही चुनावी परीक्षा का परिणाम भी सामने आ जाएगा। सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना के रुझान आने लगे हैं। अब दोपहर तक कई सीटों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है, जबकि अंतिम परिणाम संबंधित सीट पर मतगणना के दौर और प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित किए जाएंगे।