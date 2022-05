{"_id":"628087f7866b987ec30a60e7","slug":"bus-collided-with-truck-in-palanpur-three-including-driver-killed-30-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gujarat Accident News: पालनपुर में ट्रक से भिड़ी बस, ड्राइवर समेत तीन की मौत, 30 घायल, ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पालनपुर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sun, 15 May 2022 10:26 AM IST