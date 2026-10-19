किराए के विवाद में खूनी खेल: बंगलूरू में किराएदारों ने मकान मालिक वकील को गोली से उड़ाया, पुलिस ने क्या कहा?

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बंगलूरू से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां के एक 42 वर्षीय वकील की उसके ही दो किराएदारों ने पर गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना वकील के घर पर किराए के भुगतान को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। मृतक की पहचान पट्टंदुर अग्रहारा के रहने वाले मंजूनाथ के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार आधी रात के आसपास हुई। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गोलीबारी से करीब एक घंटा पहले, किराए के भुगतान को लेकर वकील और आरोपियों के बीच तीखी बहस हुई थी।