'निवार' के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा, केरल के चार जिलों में रेड अलर्ट जारी

आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। आईएमडी ने कहा कि इसके अगले 24 घंटे में और गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। यह चक्रवाती तूफान का आकार भी ले सकता है। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी विभाग ने कहा कि यह तूफान 2 दिसंबर को तमिलनाडु में पहुंच सकता है। यह तीन दिसंबर की सुबह करीब के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ सकता है और उसके बाद कोमोरिन क्षेत्र में पहुंच सकता है।इसके चलते तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराइकल में 3 दिसंबर तक भारी बारिश हो सकती है।

The depression over southeast Bay of Bengal is likely to intensify further into a cyclonic storm during the next 24 hours: Area Cyclone Warning Centre, Regional Meteorological Centre, Chennai, Tamil Nadu https://t.co/cAyPNuAfj9