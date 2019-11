{"_id":"5dd15ffc8ebc3e54d805ffc0","slug":"all-party-meeting-pm-modi-meets-with-opposition-leaders-tweet-pics","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u0940\u0924 \u0938\u0924\u094d\u0930 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0938\u0930\u094d\u0935\u0926\u0932\u0940\u092f \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u092a\u0915\u094d\u0937 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0917\u0930\u094d\u092e \u091c\u094b\u0936\u0940 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947 \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

शीत सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ गर्म जोशी से मिले पीएम मोदी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 17 Nov 2019 08:28 PM IST

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान वह बेहद गर्मजोशी के साथ विपक्षी नेताओं के साथ मिले। पीएम मोदी ने खुद तस्वीर ट्वीट कर उम्मीद जताई कि आगामी सत्र में देश के विकास और लोगों के सशक्तीकरण पर चर्चा हो पाएगी। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए।



Attended the All-Party Meeting earlier today. This time, we mark the 250th session of the Rajya Sabha. In both Houses, we shall have constructive debates on ways to empower citizens and further India’s development. https://t.co/kztPGUbfxP pic.twitter.com/XZignYwbsP



— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2019



शीतकालीन सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह राज्यसभा का यह 250वां सत्र होगा। उम्मीद है कि दोनों सदनों में सार्थक चर्चा होगी।