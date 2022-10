IAF chief : वायुसेना की नई शाखा 'दिशा' संभालेगी अत्याधुनिक शस्त्र, 3400 करोड़ बचेंगे, पढ़ें, पांच बड़ी बातें

वायुसेना दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में विशेष एयर शो आयोजित किया गया है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खासतौर से मौजूद हैं। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें सबसे अहम अत्याधुनिक शस्त्रों के रखरखाव के लिए एक नई इकाई 'दिशा' का गठन है। इसके गठन से 3400 करोड़ रुपये की बचत होगी।

#WATCH | Indian Air Force chief Air Chief Marshal VR Chaudhari today announced the creation of the new weapon systems branch to handle all types of latest weapon systems in the force which would also result in a saving of Rs 3400 cr. Watch the details of the branch.



(Video: IAF) pic.twitter.com/VYS9yc26I5