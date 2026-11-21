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न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की एकल पीठ ने 17 नवंबर को एक रेलवे कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। यह मामला भोपाल के अशोक गार्डन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (धोखाधड़ी करके यौन संबंध बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी देना) के तहत दर्ज किया गया था।अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर शिकायतकर्ता महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने उस पर धमकी देने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। आवेदक के वकील राजेश नेमा ने बताया कि 37 वर्षीय महिला की शादी 2011 में हुई थी और 2024 में उसका तलाक हो गया, जबकि आरोपी ने दिसंबर 2019 में किसी अन्य महिला से शादी कर ली थी।उन्होंने बताया कि दोनों के बीच 2018 में संबंध शुरू हुए थे और 2 अक्तूबर 2021 को उनकी एक बेटी हुई, जिसके जन्म प्रमाण पत्र में उसे पिता के रूप में दर्ज किया गया है। बचाव पक्ष ने बताया कि बाद में बच्चे के पालन-पोषण और कस्टडी को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गए, जिसके चलते उस व्यक्ति ने 'हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956' के तहत बच्चे की कस्टडी पाने के लिए भोपाल की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की।रिकॉर्ड देखने के बाद, अदालत ने पाया कि एफआईआर में नवंबर 2018 से शुरू हुए संबंधों का जिक्र है। साथ ही, इस साल जून में भोपाल के 'वन स्टॉप सेंटर' के सामने दिए गए महिला के बयानों में भी उनके संबंधों की पृष्ठभूमि और बच्चे के जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। अदालत ने कहा, 'ये दस्तावेज महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिन्हें अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार करते समय पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता।'अदालत ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट की कार्यवाही और काउंसलिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद उनकी बेटी की कस्टडी और परवरिश से भी जुड़ा है। अदालत ने कहा, 'शादी का झूठा वादा करने, दबाव डालने या धमकी देने के आरोप अंततः साबित होते हैं या नहीं, यह जांच और ट्रायल के दौरान देखा जाएगा। इस चरण में, इन पहलुओं पर कोई पक्की राय देना उचित नहीं होगा।'अदालत ने कहा कि बालिगों के बीच बने रिश्ते की परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए, ताकि यह तय किया जा सके कि यह रिश्ता अपनी मर्जी से बना था, या फिर शादी का ऐसा झूठा वादा करके सहमति ली गई थी जिसे पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं था। अदालत ने यह भी बताया कि जब यह रिश्ता शुरू हुआ, तब महिला पहले से ही शादीशुदा थी। इतना ही नहीं, आरोपी के किसी दूसरी महिला से शादी कर लेने के बाद भी यह रिश्ता जारी रहा।अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की वैवाहिक स्थिति के बारे में पता था। परिस्थितियों से यही लगता है कि यह रिश्ता आपसी सहमति से बना था और दोनों की आपसी समझ से आगे बढ़ा था।जज ने माना कि शादी का वादा तोड़ने के आरोप टिकने लायक नहीं लगते। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि यह शिकायत किसी गलत मकसद से दर्ज कराई गई है, ताकि बेटी के नाम पर 20 लाख रुपये वसूले जा सकें।अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी ये टिप्पणियां केवल अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार करने तक ही सीमित हैं, और इनका जांच या ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।