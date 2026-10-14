{"_id":"6ace970dce349ed53906ca0a","slug":"aaj-ke-din-14-october-2026-wednesday-big-news-of-the-day-today-top-headlines-updates-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: राष्ट्रपति मुर्मू का आंध्र प्रदेश दौरा, यूपी में सपा के तीन बागी विधायक भाजपा का हिस्सा बनेंगे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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आइये जानते हैं आज के बड़े घटनाक्रम...



1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आंध्र प्रदेश दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 और 15 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान वह 15 अक्तूबर को विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले में हिस्सा लेंगी। विज्ञापन



2. उत्तर प्रदेश में सपा के तीन बागी विधायक भाजपा में होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला मुख्यालय में आज समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक- राकेश प्रताप सिंह (गौरीगंज), अभय सिंह (गोसाईंगंज) और विनोद चतुर्वेदी (कालपी) आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। आइये जानते हैं आज के बड़े घटनाक्रम...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 और 15 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान वह 15 अक्तूबर को विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले में हिस्सा लेंगी।उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला मुख्यालय में आज समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक- राकेश प्रताप सिंह (गौरीगंज), अभय सिंह (गोसाईंगंज) और विनोद चतुर्वेदी (कालपी) आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन आज बुधवार, 14 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नवरात्रि की इस तिथि पर देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा होती है। आज देश में कई अहम घटनाक्रम होने हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कई कार्यक्रम तय हैं।

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3. दिल्ली परिवहन बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का प्रवेश

दिल्ली सरकार 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 14 अक्तूबर को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर शामिल कर रही है। इस नए जत्थे के जुड़ने के साथ ही राजधानी में बसों का कुल बेड़ा बढ़कर 7,000 हो जाएगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।



4. वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी मंथन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अक्तूबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन तथा संगठन की मजबूती का मंत्र देंगे।



5. दिल्ली में 'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत' कार्यक्रम का आयोजन

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा आज डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत - भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली की ओर कदम' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शिरकत करेंगे।

6. दिल्ली में 'बृहत्तर भारत' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा 14 से 16 अक्तूबर तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "बृहत्तर भारत: भारत के वैश्विक सांस्कृतिक जुड़ाव" विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज इसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा।



7. पावर सेक्टर को एआई समर्थित बनाने पर सीईए का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) 14 और 15 अक्तूबर को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में भारतीय विद्युत क्षेत्र को एआई सक्षम बनाना विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और ग्रिड स्थिरता पर मंथन किया जाएगा।



8. पंचायती राज संस्थाओं में एक दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान

पंचायती राज मंत्रालय विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत 14 अक्तूबर को देशभर के पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों में स्वच्छता श्रमदान, सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण और लंबित मामलों के जल्द निपटान के लिए एक समर्पित अभियान चला रहा है।