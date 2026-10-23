फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   42 drug samples found 'not of standard quality' in September, says Union health ministry

दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल: सितंबर में 330 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे; स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा?

Fri, 23 Oct 2026 08:41 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 23 Oct 2026 08:41 PM IST
सार

सितंबर में 330 दवाओं के नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। दिल्ली में दूसरी कंपनी के ब्रांड नाम से बनी एक नकली दवा भी मिली। आखिर जांच में क्या सामने आया और ऐसी दवाओं पर क्या कार्रवाई होगी? पढ़िए रिपोर्ट

विज्ञापन
42 drug samples found 'not of standard quality' in September, says Union health ministry
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि सितंबर महीने की दवा चेतावनी रिपोर्ट में केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने विभिन्न कंपनियों की ओर से बनाई गई दवाओं के 42 नमूनों को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया। इन नमूनों को 'मानक गुणवत्ता का नहीं' (एनएसक्यू) घोषित किया गया है। इसके अलावा, राज्य औषधि जांच प्रयोगशालाओं ने भी दवाओं के 288 नमूनों को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया है। 
विज्ञापन


दवाओं की गुणवत्ता की जांच कैसे होती है?
मंत्रालय ने बताया कि नियमित नियामक निगरानी गतिविधि के तहत मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई और नकली दवाओं की सूची हर महीने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के पोर्टल पर जारी की जाती है।
विज्ञापन


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि सितंबर 2026 में केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने दवाओं के 42 नमूनों को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया। वहीं, राज्य औषधि जांच प्रयोगशालाओं ने दवाओं के 288 नमूनों को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं मानने का क्या मतलब है?
मंत्रालय ने कहा कि दवा के नमूने को मानक गुणवत्ता का नहीं तब माना जाता है, जब वह तय गुणवत्ता मानकों में से किसी एक या अधिक पर खरा नहीं उतरता। यह कमी सरकारी प्रयोगशाला में जांचे गए दवा के बैच से जुड़ी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में उपलब्ध दूसरी दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल है।

ये भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: अंधेरी के होटल में ठहरे थे तीन आरोपी, कमरा सील; अब तक क्या-क्या हुआ?


दिल्ली में भी नकली दवा का एक नमूना मिला
इसके अलावा, दिल्ली से दवा का एक नमूना नकली पाया गया। इसे अनधिकृत निर्माताओं ने बनाया था। उन्होंने इसके लिए एक दूसरी कंपनी के ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया था। यह ब्रांड नाम उस कंपनी के स्वामित्व में है। मंत्रालय ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है। कानून और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्या कार्रवाई होती है?
मंत्रालय ने कहा कि गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली और नकली दवाओं की पहचान के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। यह कार्रवाई राज्य नियामकों के सहयोग से की जाती है। इसका उद्देश्य ऐसी दवाओं की पहचान करना और उन्हें बाजार से हटाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed