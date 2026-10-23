आज के दिन: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वाराणसी दौरा, भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का दूसरा मैच

भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही पांच टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर साढ़े 12 बजे से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारत ने 1-0 की बढ़त बना रखी है। दूसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण शनिवार को होने वाले दूसरे टी20 से बाहर हो गए हैं। उन्हें यह चोट सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान लगी थी। ईशान की गैरमौजूदगी में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है।