मुर्गी ने बत्तख् से शादी कर ली



मुर्गा:

हम मर गये थे क्या?



मुर्गी:

मै तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी

पर मम्मी पापा चाहते थे लड़का नेवी में हो.



............................................................



एक बार एक पंजाबी U.P. गया,

और वहां एक कुए में गिर गया…



एक आदमी वहां से गुजरा और उसने पंजाबी के चिल्लाने की आवाज सुनी…



U.P. वाला :- “अबे कौन है बे कुए के भीतर?”



पंजाबी :- “ओ पाजी ! अस्सी हां”



U.P. वाला :- अबे दो-चार होते तो निकाल भी देते…



अब अस्सी को कौन निकाले…



पडे रहो भीतर ही…