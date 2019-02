संता (एयर होस्टेस से) - आपकी शक्ल मेरी बीवी से मिलती है...!!!



एयर होस्टेस ने ज़ोरदार थप्पड़ संता के मुँह पर मारा...!!



संता - कमाल है, आदत भी वही है...



...................................................



एक बार फिर पप्पू बोर्ड की परीक्षा में

टॉप होते-होते बचा...!!!

प्रश्न: - नाइन (nine) किसे कहते हैं..??

::

पप्पू: - "नाई" की लुगाई को नाइन कहते हैं, "Nine" is the

wife of नाई, She goes door to door देवे बुलावा...