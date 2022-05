{"_id":"626eec5911bc2c2e6e7ee829","slug":"women-farmers-are-earning-profits-from-progressive-farming-in-fatehabad-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"एग्रीकल्चर: सास-बहू ने मिलकर बदले खेती के मायने, साल में ले रहीं तीन पैदावार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विकास छिंपा, संवाद न्यूज एजेंसी, भूना, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 02 May 2022 01:53 AM IST