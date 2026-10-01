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गुजरात: एकता नगर पहुंचे सीएम भूपेंद्र, डैम व्यू पॉइंट-1 पर पर्यटकों से बातचीत; सरदार सरोवर बांध पर दिखा उत्साह

Thu, 01 Oct 2026 05:30 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 01 Oct 2026 05:30 AM IST
सार

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के एकतानगर में पर्यटकों के साथ संवाद किया। डैम व्यू प्वाइंट-1 पर पहुंचे पर्यटकों को भी मुख्यमंत्री के आगमन पर उत्साहित देखा गया।

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CM Bhupendra Patel In Ekta Nagar Gujarat Tourists interaction at Dam View Point-1 people seen excited
गुजरात में एकतानगर के डैम व्यू प्वाइंट-1 पहुंचे मुख्यमंत्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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जरात में नर्मदा योजना के सरदार सरोवर बांध की जल सतह अधिकतम 138.68 मीटर (455 फीट) पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एकता नगर स्थित बांध स्थल पर जल पूजन कर नर्मदा के जल का स्वागत किया। यह बांध गुजरात के 10,453 गांवों, 191 शहरों और सात महानगर पालिकाओं को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। इससे राज्य की लगभग 4 करोड़ से अधिक जनता को लाभ मिलता है।

अब तक कुल सात बार अधिकतम सतह पर सरदार सरोवर बांध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में 17 सितंबर को सरदार सरोवर बांध का राष्ट्रार्पण किया था। इसके बाद यह बांध अब तक कुल सात बार अपनी अधिकतम सतह पर भरा है। इनमें वर्ष 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 शामिल हैं। बांध की 138.68 मीटर सतह पर कुल जल संग्रह क्षमता 9460 दस लाख घन मीटर है। प्रधानमंत्री ने पद संभालने के मात्र 17 दिनों में ही बांध का शेष कार्य पूर्ण करने और गेट लगाने की मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा, "चालू वर्ष में नर्मदा बेसिन में 7.9 मिलियन एकड़-फीट (एमएएफ) पानी उपलब्ध है।" उन्होंने आगे कहा, "इस उपलब्ध जल का किफायतपूर्वक, समझदारीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।"

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जल वितरण योजनाओं का लाभ

चालू मानसून में ‘सुजलाम-सुफलाम’ और ‘सौनी योजना’ द्वारा उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ को पानी का वितरण किया गया है। सुजलाम-सुफलाम योजना में चालू जल वर्ष के दौरान 201 मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध कराया गया। इससे 1028 तालाब भरे गए हैं। सौनी योजना में 288 मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध कराया गया, जिससे 167 तालाब, 1014 चेकडैम और 45 बांध भरे गए।

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मुख्यमंत्री ने निभाई परंपरा

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लगातार तीसरे वर्ष जल पूजन करके यह परंपरा आगे बढ़ाई है। इस अवसर पर जल एवं आपूर्ति राज्य मंत्री ईश्वरसिंह पटेल उपस्थित रहे। मुख्य सचिव एम.के.दास और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार भी मौजूद थे। जिला पंचायत प्रमुख अंजनाबेन वसावा, सांसद मनसुखभाई वसावा और राज्यसभा के सांसद डॉ. मुकेशभाई राठवा सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए।

पर्यटकों के बीच भी पहुंचे सीएम

सरदार सरोवर डैम से नर्मदा नीर के स्वागत के बाद मुख्यमंत्री डैम व्यू प्वाइंट-1 पर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकतानगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा पर आए बनासकांठा के दांता तहसील के पर्यटकों के साथ सहज और आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री ने ‘परिवार मिलन’ अंतर्गत यात्रा पर आए पर्यटकों से मिलकर उनकी एकतानगर यात्रा, यात्रा के दौरान के अनुभव तथा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के संबंध में हल्का-फुल्का संवाद किया।

पर्यटक बोले- मुख्यमंत्री से ऐसी सहज मुलाकात यादगार

मुख्यमंत्री की सादगी और सरल स्वभाव के अनुरूप इस सहज मुलाकात से पर्यटकों में भी आनंद की भावना देखने को मिली। मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित एकतानगर के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्यमंत्री की यह सहज मुलाकात यादगार बनी। नर्मदा नीर के स्वागत और पर्यटकों के साथ आत्मीय संवाद से एकतानगर में यह अवसर और अधिक विशिष्ट बना।

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